ROMA, 23 LUG - Dal pomeriggio di oggi previsti temporali, anche di forte intensità, su Abruzzo, Molise e Puglia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile. Per domani è stata valutata allerta gialla meteo-idro su Calabria, Puglia e settori costieri di Emilia-Romagna.
Temporali in arrivo sulle coste adriatiche
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