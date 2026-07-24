Telefono Azzurro premia Casellati 'per impegno a tutela diritti dei bambini'

ROMA, 24 LUG - Un riconoscimento alla ministra per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, per "il suo impegno a tutela dei diritti di bambini e adolescenti". E' il premio che le ha conferito ieri il presidente della Fondazione Sos Il Telefono Azzurro Ets, Ernesto Caffo "per il costante impegno al servizio delle istituzioni e per il determinante contributo alla promozione di una cultura della tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti". Con la sua attività "ha sostenuto il rafforzamento delle garanzie a protezione dei minori, affermando il valore della legalità, della prevenzione e della responsabilità condivisa, e promuovendo - si legge nella motivazione - un cambiamento culturale che riconosce alle istituzioni la responsabilità di valutare l'impatto delle proprie scelte sulle nuove generazioni". Caffo ha sottolineato come "la sensibilità" della ministra "verso i temi dell'infanzia rappresenti un esempio significativo di attenzione politica ai più fragili, capace di ispirare un più ampio impegno collettivo nella costruzione di una società a misura di bambino". Casellati ha ringraziato Caffo sottolineando il ruolo essenziale di Telefono Azzurro a sostegno di bambini e adolescenti: "E' una realtà ormai insostituibile per il Paese, un nome che trasmette fiducia ed efficacia. Telefono Azzurro - osserva - offre un aiuto concreto a chi rappresenta il futuro dell'Italia. La Vig, Valutazione di Impatto Generazionale, è ispirata dallo stesso principio: introduce l'obbligo di valutare preventivamente l'impatto delle norme sulle nuove generazioni. Non è un tecnicismo procedurale, ma un cambio di paradigma culturale". E conclude: "Il legislatore non potrà più pensare solo al presente, dovrà guardare al futuro. Con la riforma costituzionale del 2022, è stato inserito nella nostra Carta il riferimento alle 'future generazioni', un passaggio che non poteva rimanere un'aspirazione. Sono fiera di averlo tradotto in un vincolo concreto".
Telefono Azzurro premia Casellati 'per impegno a tutela diritti dei bambini'
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