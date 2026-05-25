Teheran, 'progressi su molte questioni con gli Usa ma accordo non è imminente'

TEHERAN, 25 MAG - L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui relativi a un accordo per porre fine alla guerra, ma avverte che "un accordo non è imminente". "È corretto affermare che abbiamo raggiunto una conclusione su gran parte delle questioni in discussione - ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri Esmaeil Baghei - Ma dire che ciò significhi che la firma di un accordo sia imminente... nessuno può fare una simile affermazione". Per Baghei, l'obiettivo dell'Iran è porre fine alla guerra e non abbiamo ancora discusso della questione nucleare".