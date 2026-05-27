Teheran, 'non cederemo sull'uranio, le sanzioni e su Hormuz'

ROMA, 28 MAG - Il presidente della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la Politica Estera del Parlamento iraniano, nonché deputato, Ebrahim Azizi, ha dichiarato in serata che l'Iran non si lascerà intimidire dagli Stati Uniti e non cederà sulle sue "linee rosse". "L'Iran non si lascerà scoraggiare dalla retorica di Trump e non si allontanerà dalle sue linee rosse: il diritto all'arricchimento dell'uranio, il possesso di uranio arricchito, l'autorità sullo Stretto di Hormuz e la revoca delle sanzioni. Ormai tutti sanno che Trump, per salvarsi da questo vicolo cieco strategico, un giorno ricorre all'arma delle minacce e il giorno dopo implora un accordo!", ha scritto su X Ebrahim Azizi.