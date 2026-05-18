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Teheran annuncia, creato organismo che gestirà lo Stretto di Hormuz

TEHERAN, 18 MAG - Il Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale dell'Iran ha annunciato la costituzione di un nuovo ente incaricato di gestire lo Stretto di Hormuz, che Teheran ha di fatto chiuso e per il cui attraversamento intende imporre un pedaggio alle navi. L'Ente si chiama Autorità dello Stretto del Golfo Persico.

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