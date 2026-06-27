ROMA, 27 GIU - "Fornire sostegno tecnico e logistico agli aggressori non è altro che un contributo chiaro e diretto a un'aggressione illegale, un atto sfacciato di aggressione e una grave violazione del diritto internazionale". Lo afferma il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baqaei, che su X replica all'Italia ripostando un articolo in cui si afferma che la premier Giorgia Meloni ha negato di aver aiutato Stati Uniti e Israele nella guerra con l'Iran.
Teheran all'Italia, 'fornire supporto logistico è contributo ad aggressione'
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