ROMA, 19 GIU - "Le gravi e offensive parole del presidente Trump nei confronti del presidente del Consiglio Giorgia Meloni offendono tutta l'Italia. Per questo motivo ho deciso di annullare la mia visita negli Stati Uniti prevista per i prossimi 21 e 22 giugno". Così su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.
Tajani, 'Trump ha offeso l'Italia, annullo la mia visita negli Usa'
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