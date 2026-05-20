Tajani, stasera in Italia i primi della Flotilla, Carotenuto e Mantovani

ROMA, 20 MAG - "Stasera rientreranno i primi due italiani" della Flotilla, "il parlamentare Carotenuto e il giornalista Mantovani". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a Villa Doria Pamphilj, sede dell'incontro bilaterale fra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il primo ministro indiano Narendra Modi.