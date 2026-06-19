Tajani, seguite il sito 'Viaggiare sicuri' e l'app e vi faremo fare buone vacanze

ROMA, 19 GIU - Garantire agli italiani che viaggiano all'estero buone vacanze. E' questo lo scopo della campagna "Viaggiare sicuri" promossa dalla Farnesina e presentata oggi dal ministro Antonio Tajani. "In queste settimane sono milioni gli italiani che si spostano in Italia, ma anche all'estero. L'impegno della Farnesina e dell'Unità di crisi - ha spiegato Tajani - è dare tutte le informazioni necessarie perché i nostri concittadini in viaggio corrano il minor numero di rischi possibili". "Per questo abbiamo aggiornato il sito Viaggiare Sicuri e la app destinata proprio a dare tutte le informazioni necessarie", ha detto ancora Tajani rivolgendo l'invito a chi viaggia a scaricare l'app e a consultare sempre il sito Viaggiare sicuri, che fornisce le informazioni dettagliate e aggiornate su ogni Paese, con i consigli su cosa fare (o cosa non fare). Ovviamente, quando i rischi sono troppo gravi, il sito sconsiglia il viaggio in un determinato Paese. La campagna 'Viaggiare sicuri' sarà televisiva ma anche estesa ai social per raggiungere il maggior numero di italiani in viaggio. "Ma la prima cosa da fare - ha insistito il ministro - è scaricare l'app, perchè solo così in caso di pericolo l'unità di crisi può informare e contattare il viaggiatore e geolocalizzare la persona, in modo che tutto diventi più facile". Ad oggi, è stato sottolineato, solo il 10% dei viaggiatori si registra all'app e la campagna 2026 vuole appunto aumentare il numero di iscritti. A questo scopo è stato adottato anche un accordo con le agenzie di viaggio perchè incoraggino i clienti a registrarsi. "Viaggiare Sicuri 2026 " mira dunque a promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza in viaggio, attraverso un uso più consapevole del sito www.viaggiaresicuri.it e l'app "Viaggiare Sicuri" rivisitati dopo l'esperienze della recente crisi del Golfo, quando la Farnesina ha dovuto rimpatriare 100 mila italiani, molti dei quali turisti. La nuova versione dell'app consente in particolare una migliore possibilità di geo-localizzare gli utenti, consentendo all'Unità di Crisi di mandare istruzioni personalizzate a seconda delle aree di attraversamento. Il turista potrà inoltre ricevere in diretta notifiche "push" e allerte di sicurezza in caso di emergenza. Dunque, la campagna stampa e social "Viaggiare Sicuri" accompagnerà gli italiani per tutta l'estate, utilizzando una strategia di comunicazione integrata che, oltre alle reti Rai e ai canali social della Farnesina, includerà anche una collaborazione con piattaforme digitali quali Google e Tik Tok. In particolare accanto alla programmazione sulle reti Rai del tradizionale spot di Alberto Angela, le reti della Farnesina diffonderanno messaggi di volti noti del giornalismo nonché di ambasciatori dello sport italiano, tra cui Vincenzo Nibali, Mara Navarria, Andy Diaz, Sofia Cantore, Manuel Bortuzzo e Gregorio Paltrinieri. Per raggiungere le giovani generazioni sarà inoltre coinvolto Nicolò Balini (influencer di Human Safari), tra i più seguiti divulgatori italiani nel settore dei viaggi. "L'obiettivo è - ha detto ancora Tajani - nè allarmismo nè sottovalutazione, ma consapevolezza di ciò che si può o non si può fare". E le informazioni saranno aggiornate in tempo reale, "come stiamo già facendo per quanto riguarda i Paesi del Golfo - ha detto il ministro -. Da oggi riapre la nostra ambasciata a Teheran, quindi con la situazione che migliora, migliorano anche le indicazioni che diamo in tutta l'area". " L'invito che facciamo agli italiani - ha concluso Tajani - è avvicinatevi ai nostri siti guardate 'Viaggiare sicuri', utilizzate l'app, perchè così potrete avere informazioni molto molto dettagliate e non correrete alcun rischio. Seguiteci e vi faremo fare delle buone vacanze".
Tajani, seguite il sito 'Viaggiare sicuri' e l'app e vi faremo fare buone vacanze
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