Tajani, opposizione dica cosa vuole o i no sulla legge elettorale sono pretestuosi

BRATISLAVA, 12 MAG - "Noi abbiamo una proposta, siamo disposti a discutere, se poi non vogliono discutere è una scelta loro. L'abbiamo sempre detto, la legge elettorale va fatta insieme all'opposizione, il compito della maggioranza è quello di fare una proposta, poi sediamoci attorno a un tavolo e vediamo che cosa vogliono fare. Altrimenti il no diventa pretestuoso". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando con i giornalisti a Bratislava, commentando le ultime dichiarazioni del Pd sul tavolo con le opposizioni per la legge elettorale. "Parliamo, discutiamo, abbiamo una proposta, fateci i vostri correttivi, ma è compito della maggioranza fare delle proposte. Noi le abbiamo fatte e siamo pronti a discutere, i nostri capigruppo alla Camera chiameranno i capigruppo alla Camera dei partiti di opposizione pronti a discutere. Da parte nostra c'è grande apertura per avere una legge elettorale che garantisca stabilità al nostro Paese e governabilità, chiunque vinca. Quindi è una legge che riguarda tutti, non riguarda noi".