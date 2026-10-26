La manovra in Consiglio dei ministri arriverà "nei prossimi giorni, all'inizio della settimana, tra domani e dopodomani": così il vicepremier Antonio Tajani a margine dell'assemblea di Federchimica a Milano. Oggi, chiedono i cronisti, ci sarà un vertice sulla manovra a Palazzo Chigi? "Oggi no, magari ci sentiremo, io sto qua" a Milano, ha risposto Tajani.
Tajani, 'la manovra in Cdm tra domani e dopodomani'
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