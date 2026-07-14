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Tajani, il voto un incidente di percorso, si va avanti

ROMA, 14 LUG - Il voto alla Camera "è stato un incidente di percorso, non sarebbe dovuto accadere, bisognerà riflettere. Non era un tema fondamentale, non era la fiducia al governo. Si va avanti ". Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, commentando il voto sugli emendamenti oggi alla Camera, a margine della festa della Repubblica francese a palazzo Farnese a Roma

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