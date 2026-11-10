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Tajani, il sostegno dell'Italia a Kiev è garantito

ROMA, 10 NOV - "Assolutamente sì, oggi Crosetto sarà in parlamento, al Copasir, poi perfezionata la parte formale invieremo il materiale". Così, al termine del G7 degli Esteri a Parigi, il ministro degli Esteri Antonio Tajani alla domanda se il sostegno dell'Italia all'Ucraina è garantito così come gli aiuti.

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