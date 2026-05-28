Tajani, il governo è favorevole all'adesione di Kiev all'Ue

LIMASSOL, 28 MAG - "Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione europea. Il problema è quello dei tempi, si sta studiando a livello europeo qual è la formula migliore. Ci sono tante proposte sul tavolo, ma ripeto: bene l'Ucraina, noi li aiuteremo, ma è importante non mettere in un angolo l'adesione dei Balcani, che rappresentano per noi una priorità". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani arrivando alla riunione informale dei ministri degli Esteri Ue a Cipro.