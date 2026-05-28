Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Tajani, il governo è favorevole all'adesione di Kiev all'Ue

LIMASSOL, 28 MAG - "Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione europea. Il problema è quello dei tempi, si sta studiando a livello europeo qual è la formula migliore. Ci sono tante proposte sul tavolo, ma ripeto: bene l'Ucraina, noi li aiuteremo, ma è importante non mettere in un angolo l'adesione dei Balcani, che rappresentano per noi una priorità". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani arrivando alla riunione informale dei ministri degli Esteri Ue a Cipro.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
LIMASSOL
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...