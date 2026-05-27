Tajani, favorevoli all'Ucraina nell'Ue, ma la priorità sono i Balcani

- LIMASSOL, 27 MAG - "Noi siamo favorevoli all'avvio di un percorso che porti l'Ucraina all'interno dell'Unione Europea, ma non dobbiamo dimenticare che ci sono altri Paesi candidati. Per noi la priorità sono i Balcani, fermo restando che l'Ucraina e la Moldavia devono avviare un percorso, devono anche combattere la corruzione, rispettare le regole per far parte dell'Unione Europea. Noi siamo pronti a far la nostra parte per aiutarli". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando coi giornalisti a Limassol.