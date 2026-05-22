Tajani, 'errore ridurre la presenza Usa, nessuna notizia sull'Italia'

HELSINGBORG, 22 MAG - "Non abbiamo ancora avuto notizie. Secondo me sarebbe un errore ridurre la presenza statunitense in Europa, che non deve significare disimpegno dall'Europa. Mi pare che ieri gli Stati Uniti hanno deciso di inviare più militari in Polonia, per esempio, quindi vediamo quali saranno le decisioni. Per adesso non c'è stata nessuna decisione, nessuna dichiarazione da parte degli Stati Uniti nei confronti dell'Italia". Lo ha detto il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani arrivando alla ministeriale Nato, che si tiene a Helsingborg in Svezia, riguardo alla possibilità che gli Usa possano ridurre la loro presenza militare in Italia.