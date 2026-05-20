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Tajani, domani dovrebbero partire tutti gli attivisti italiani

ROMA, 20 MAG - "Abbiamo ottenuto che domani mattina dall'aeroporto di Ramon dovrebbero partire tutti gli italiani per essere accompagnati in Grecia o in Turchia. La trattativa è praticamente conclusa, stanno per essere accompagnati in un centro vicino all'aeroporto". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Cinque Minuti di Bruno Vespa.

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