Tajani, 'condanniamo drone russo in Romania, Mosca si impegni per la pace'

ROMA, 29 MAG - "Condanno con forza la violazione dello spazio aereo della Romania da parte di un drone russo, che ha colpito un edificio residenziale nella città di Galați. Una volta di più, il governo italiano chiede alla federazione russa, un impegno serio per per una pace giusta e duratura. La mia solidarietà al Governo romeno e alla Ministra degli Esteri Oana Toiu". Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.