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Tajani, 'con Mosca serve un inviato speciale unico per l'Europa'

BRUXELLES, 18 GIU - "Serve un inviato speciale unico per l'Europa" negli eventuali negoziati con la Russia. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa dopo la riunione dei leader del Ppe. "Deve essere scelto da tutti e 27, serve una voce sola che rappresenti l'Europa", ha aggiunto.

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