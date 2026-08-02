MARINA DI PIETRASANTA (LUCCA), 02 AGO - Che l'attentato al ristorante italiano di Mosca sia stato compiuto "per intimidire gli italiani" è "una balla colossale", perché "gli ucraini dovrebbero intimidire gli italiani" se il nostro Paese è al fianco di Kiev? Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando al Caffè de La Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca), replicando alle affermazioni dell'ambasciatore russo a Roma.
Tajani, attentato a Mosca per intimidire italiani? 'Una balla colossale'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiMARINA DI PIETRASANTA (LUCCA)
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...