ROMA, 12 OTT - "Come gli americani si scelgono il loro presidente, così gli ucraini si scelgono il loro presidente, non tocca a noi dire chi deve fare il presidente in questo o quel paese": lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in una intervista alla trasmissione '10 minuti' su Retequattro, rispondendo a una domanda sulla richiesta da parte di Trump che Zelensky molli e l'Ucraina elegga un nuovo presidente.
Tajani, attacco Trump a Zelensky? Tocca a ucraini scegliere loro presidente
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