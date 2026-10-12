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Tajani, attacco Trump a Zelensky? Tocca a ucraini scegliere loro presidente

ROMA, 12 OTT - "Come gli americani si scelgono il loro presidente, così gli ucraini si scelgono il loro presidente, non tocca a noi dire chi deve fare il presidente in questo o quel paese": lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in una intervista alla trasmissione '10 minuti' su Retequattro, rispondendo a una domanda sulla richiesta da parte di Trump che Zelensky molli e l'Ucraina elegga un nuovo presidente.

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