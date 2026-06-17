ROMA, 17 GIU - Il ministro degli Esteri dell'Iran, Abbas Araghchi, "mi ha garantito che nelle prossime ore le autorità iraniane garantiranno le condizioni per una partenza sicura della nave italiana 'Grande Torino'" della Grimaldi, "bloccata da mesi all'interno del Golfo": lo ha affermato su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel dar conto di una telefonata con l'omologo di Teheran.
Tajani, 'Araghchi mi ha garantito la partenza sicura della nave Grimaldi'
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