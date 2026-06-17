Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Tajani, 'Araghchi mi ha garantito la partenza sicura della nave Grimaldi'

ROMA, 17 GIU - Il ministro degli Esteri dell'Iran, Abbas Araghchi, "mi ha garantito che nelle prossime ore le autorità iraniane garantiranno le condizioni per una partenza sicura della nave italiana 'Grande Torino'" della Grimaldi, "bloccata da mesi all'interno del Golfo": lo ha affermato su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel dar conto di una telefonata con l'omologo di Teheran.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
ROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...