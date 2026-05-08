ROMA, 08 MAG - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha detto di aver ribadito al segretario di Stato americano Marco Rubio "che per noi è importante una presenza americana in Europa per rafforzare la Nato e naturalmente è importante anche un impegno forte degli Europei da questo punto di vista, cosa che gli europei stanno facendo".
Tajani a Rubio, 'importante presenza Usa in Europa per Nato più forte'
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