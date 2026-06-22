PECHINO, 22 GIU - Taiwan ha avviato cinque giorni di esercitazioni di prontezza al combattimento, secondo quanto riferito dal ministero della Difesa, con l'obiettivo di accelerare lo schieramento delle forze armate in caso di un potenziale attacco cinese. L'Esercitazione di prontezza al combattimento immediata, in corso fino a venerdì, fa parte dell'"addestramento annuale pianificato alle operazioni congiunte", ha dichiarato il ministero della Difesa nazionale (Mnd) in un comunicato. L'esercitazione mira a "addestrare le unità a tutti i livelli durante la fase di dispiegamento in stato di prontezza al combattimento, familiarizzandole con le pratiche di combattimento e l'ambiente del campo di battaglia, e rafforzando la loro capacità di passare rapidamente dalle operazioni in tempo di pace a quelle in tempo di guerra", ha affermato l'Mnd.
Taiwan avvia maxi esercitazioni, testa un potenziale attacco cinese
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