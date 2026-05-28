Svolta storica per gli scout italiani, l'Agesci apre a guide Lgbt

ROMA, 28 MAG - Svolta storica per l'Associazione guide e scouts cattolici italiani (Agesci) che ha approvato un documento su 'Identità di genere e orientamento sessuale e affettivo' e ha aperto alla possibilità di guide Lgbtqia+. "L'Agesci ha maturato la convinzione che nel profilo del capo cristiano educatore l'orientamento affettivo e l'identità di genere non possono costituire un criterio di esclusione nel discernimento che le Comunità capi sono chiamate ad esercitare quando una persona adulta chiede di entrare in associazione per svolgere un ruolo educativo", si legge nel documento. La premessa è che secondo "la pedagogia dell'accoglienza, radicata nella quotidianità del nostro servizio educativo" è "imprescindibile promuovere percorsi volti al superamento di sentimenti e atteggiamenti omolesbobitransfobici. Tali sentimenti, infatti, costituiscono un ostacolo al riconoscimento, all'inclusione e all'integrazione nei nostri Gruppi, e in tutti i livelli associativi, di capi e capo, ragazzi e ragazze". L'Agesci ricorda che questa riflessione era cominciata con il consiglio generale del 2022.