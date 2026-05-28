Svizzera, 'accoltellamento alla stazione ferroviaria è atto terroristico'

WINTERTHUR, 28 MAG - L'attacco con coltello che ha ferito tre persone oggi alla stazione ferroviaria di Winterthur, vicino a Zurigo, in Svizzera, è stato classificato dalle autorità come un "atto terroristico". "Sottolineo in modo particolare il termine 'attacco terroristico'", ha dichiarato Mario Fehr, responsabile della sicurezza di Zurigo, in una conferenza stampa, aggiungendo che "è chiaro dalla scena che il movente di questo atto va ricercato nell'ambito della radicalizzazione e dell'estremismo".