ROMA, 03 NOV - Teheran ha svelato un enorme cartellone pubblicitario che minaccia Donald Trump di morte, portando la sua retorica anti-americana a un nuovo livello. "Uccideremo Trump", proclama il cartellone, che domina la trafficata piazza Enghelab ('Rivoluzione'): mostra il presidente degli Stati Uniti, alle prese oggi con le midterm più difficili del suo mandato, dietro le sbarre, a capo chino. Un altro cartellone nelle vicinanze lo ritrae insieme al vicepresidente JD Vance, all'inviato speciale Steve Witkoff e al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, con i volti insanguinati e gli abiti strappati, davanti a bandiere israeliane e americane lacere. Decine di persone si sono radunate nella piazza sventolando bandiere rosse e portando striscioni con la scritta: "Ci sarà sangue". Hanno quindi invocato vendetta per la Guida Suprema Ali Khamenei, ucciso dai raid aerei Usa-israeliani su Teheran il 28 febbraio, evento che ha dato inizio alla guerra in Medio Oriente. Dall'inizio del conflitto, manifesti e cartelloni pubblicitari che deridono Trump e giurano vendetta sono apparsi frequentemente in tutta Teheran. Nella vivace piazza Tajrish, a nord della capitale, una mostra a cielo aperto esponeva dipinti di questo tipo, tra cui uno che lo raffigurava disteso a terra, con il volto insanguinato schiacciato da un piede. Un altro mostrava una bomba che gli oscurava il volto, un evidente riferimento al dipinto del 1964 'Il figlio dell'uomo' del surrealista belga René Magritte.
Svelato a Teheran un enorme cartellone, 'uccideremo Trump'
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