Suv investe e uccide un 69enne e si allontana, arrestato il conducente

BOLOGNA, 28 APR - Alla guida di un suv avrebbe investito e ucciso un 69enne a piedi, poi si è allontanato. È successo ieri nel tardo pomeriggio a Castel d'Aiano, sull'Appennino bolognese e i carabinieri hanno rintracciato e arrestato poco dopo per omicidio stradale, omissione di soccorso e fuga un cittadino albanese di 52 anni. L'uomo è stato sottoposto ai domiciliari. La segnalazione è arrivata intorno alle 18.30, quando è stato trovato, in via dei Piani, il corpo di Gaetano Martone, 69enne originario di Caserta e residente in zona. Inutile è stato l'intervento del 118.