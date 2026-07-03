Support and Sustain Children,'in Siria lavoriamo per i bambini e le donne'

ROMA, 03 LUG - "Sono appena tornata dalla Siria. Scriverlo oggi non è scontato", afferma Arianna Martini, presidente di Support and Sustain Children. "Chi arriva in Siria può ripartire. Le persone che vivono lì, invece, convivono ogni giorno con l'incertezza. È questa la normalità che affrontano. Per questo continuiamo a lavorare affinché la speranza si traduca in interventi concreti." Nel corso della missione sono stati visitati i cantieri del progetto Espero, che sostiene giovani donne ingegnere siriane nello sviluppo di iniziative imprenditoriali e sociali. Le beneficiarie stanno realizzando un centro per bambini, una fattoria e una piccola attività di setacciatura, con l'obiettivo di creare opportunità di lavoro e servizi per le rispettive comunità. La delegazione ha inoltre seguito i casi medici sostenuti dall'associazione, visitato l'Help Point e organizzato distribuzioni di aiuti destinate agli orfani e alle famiglie più vulnerabili. Particolare attenzione è stata dedicata ai bambini ustionati o feriti da mine e ordigni esplosivi, che continuano a necessitare di cure specialistiche e percorsi riabilitativi. Durante la missione è stato avviato anche Karuna, un progetto di sostegno psicologico e psicosociale rivolto alle donne siriane. Il percorso accompagnerà madri e vedove nell'elaborazione dei traumi della guerra, affinché possano diventare, a loro volta, punti di riferimento per altre donne dei propri villaggi, con il supporto di professionisti italiani e del team locale. «La ricostruzione non riguarda soltanto edifici e infrastrutture», conclude Arianna Martini. «Riguarda soprattutto le persone. I bambini che devono poter tornare a vivere la loro infanzia e le donne che ogni giorno tengono unite le proprie famiglie. Investire su di loro significa costruire le basi di una pace duratura e di un futuro possibile.» Support and Sustain Children è un'organizzazione di volontariato indipendente che opera in contesti di guerra e di grave vulnerabilità, offrendo assistenza umanitaria, sanitaria e sociale a famiglie, bambini e adolescenti colpiti dai conflitti, dalla povertà estrema e dalle crisi umanitarie. L'associazione è presente in Siria fin dall'inizio del conflitto. In questi anni ha preso in carico bambini feriti, malati, orfani e profondamente segnati dalla guerra. Molti non hanno accesso alle cure mediche, altri convivono con traumi psicologici o con le conseguenze permanenti delle esplosioni.
Support and Sustain Children,'in Siria lavoriamo per i bambini e le donne'
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