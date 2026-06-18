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Summit Ue adotta conclusioni sull'Ucraina, prima volta a 27 da 18 mesi

BRUXELLES, 18 GIU - Il Consiglio Europeo ha approvato all'unanimità il testo delle conclusioni del summit sull'Ucraina. E' la prima volta da oltre 18 mesi, nel dicembre 2024, che sono approvate da tutti i 27 gli Stati membri. I Paesi hanno anche dato anche il via libera al fatto che il rinnovo delle sanzioni settoriali alla Russia sia annuale e non più semestrale come prima.

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