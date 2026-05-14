Suicidio assistito, quarto caso in Toscana, sedicesimo in Italia

FIRENZE, 14 MAG - Suicidio assistito, quarto caso in Toscana: dopo 9 mesi di attese, una diffida e un ricorso d'urgenza, è morta Mariasole, nome di fantasia per una 63enne affetta da una forma severa di parkinsonismo. Lo rende noto l'associazione Luca Coscioni spiegando che si tratta della 16esima persona in Italia ad avere accesso al suicidio assistito. La donna, toscana, è morta il 4 maggio a casa sua, a seguito dell'autosomministrazione del farmaco letale fornito, insieme alla strumentazione, dal Servizio sanitario regionale. La patologia neurodegenerativa da cui era affetta dal 2015 l'ha portata in pochi anni alla totale dipendenza da terzi.