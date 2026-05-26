Stupro alla stazione di Rovigo, prima condanna in tribunale

ROVIGO, 26 MAG - È arrivata la prima sentenza per lo stupro avvenuto alla stazione ferroviaria di Rovigo il 14 luglio 2025, episodio ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Un cittadino egiziano di 20 anni è stato condannato a 8 anni di reclusione per violenza sessuale aggravata dal Tribunale del capoluogo polesano. Quella notte, secondo l'accusa, avrebbe stuprato una donna all'interno della stazione. Attualmente è in carcere. Un secondo imputato, un cittadino marocchino di 40 anni, è accusato di aver prima picchiato la vittima all'interno della stazione, per cui è accusato di lesioni gravi e aggravate, e successivamente l'avrebbe condotta in un edificio fatiscente poco lontano e l'avrebbe violentata, per cui è imputato anche di violenza sessuale aggravata. Quest'ultimo è in custodia cautelare in carcere ma non è ancora stato giudicato perché ha chiesto il rito abbreviato, in programma davanti al gup l'8 settembre prossimo.