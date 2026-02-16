Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Studio epidemiologico nell'Alessandrino per correlazione con Pfas

AA

ALESSANDRIA, 16 FEB - E' stata approvata all'unanimità durante l'ultimo Consiglio comunale la deliberazione di Giunta che ratifica la convenzione tra il Comune di Alessandria e l'Università del Piemonte Orientale sull'avvio di uno studio epidemiologico per la rilevazione dei dati di mortalità e morbilità nel territorio della Fraschetta. Lo scopo sarà contribuire a chiarire l'eventuale rapporto di causa-effetto tra mortalità e morbosità dei residenti e la presenza di inquinanti - in particolare Pfas (sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche, composti chimici molto resistenti, usati per rendere i tessuti resistenti ai grassi e all'acqua, ndr) Lo studio, della durata prevista di diciotto mesi, si baserà sui dati forniti da Comune, Asl, Syensqo (ex Solvay) e altri enti pubblici coinvolti. L'indagine, interamente finanziata dall'ente locale, nasce dall'esigenza di disporre di dati scientificamente affidabili per delineare il profilo sanitario dell'area e mettere a disposizione delle istituzioni e della cittadinanza informazioni oggettive e aggiornate.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ALESSANDRIA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario