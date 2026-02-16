Studio epidemiologico nell'Alessandrino per correlazione con Pfas

ALESSANDRIA, 16 FEB - E' stata approvata all'unanimità durante l'ultimo Consiglio comunale la deliberazione di Giunta che ratifica la convenzione tra il Comune di Alessandria e l'Università del Piemonte Orientale sull'avvio di uno studio epidemiologico per la rilevazione dei dati di mortalità e morbilità nel territorio della Fraschetta. Lo scopo sarà contribuire a chiarire l'eventuale rapporto di causa-effetto tra mortalità e morbosità dei residenti e la presenza di inquinanti - in particolare Pfas (sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche, composti chimici molto resistenti, usati per rendere i tessuti resistenti ai grassi e all'acqua, ndr) Lo studio, della durata prevista di diciotto mesi, si baserà sui dati forniti da Comune, Asl, Syensqo (ex Solvay) e altri enti pubblici coinvolti. L'indagine, interamente finanziata dall'ente locale, nasce dall'esigenza di disporre di dati scientificamente affidabili per delineare il profilo sanitario dell'area e mettere a disposizione delle istituzioni e della cittadinanza informazioni oggettive e aggiornate.