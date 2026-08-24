VIAREGGIO (LUCCA), 24 AGO - Rubato alla Casina dei Ricordi di Viareggio, luogo della memoria del disastro ferroviario del 29 giugno 2009, il gilet da motociclista in pelle di una vittima delle esplosioni e degli incendi, Maria Luisa Carmazzi, una dei 32 morti della strage. Il furto c'è stato oggi durante l'orario di apertura. Pulce era il soprannome di Maria Luisa Carmazzi deceduta insieme al marito Andrea Falorni, detto Scarburato: facevano parte del gruppo di motociclisti delle Tartarughe Lente, lo stesso che adesso si occupa della manutenzione della Casina dei Ricordi intitolata proprio ai due coniugi scomparsi tra le fiamme. La scoperta è stata fatta stasera da Giuliano Bandoni, attuale presidente delle Tartarughe Lente quando è andato a chiudere la Casina. E' rimasto amareggiato e arrabbiato per il furto che ha un valore per lui e gli altri motociclisti affettivo, oltre ad esser stato trafugato un elemento che contribuisce a tenere la memoria di Viareggio sul disastro ferroviario. Il gilet era appeso e faceva parte degli oggetti lasciati all'interno. La casina, situata nei pressi della ferrovia, resta aperta alla pubblica fede dalla mattina alla sera per favorire le visite di coloro che vogliono rendere omaggio e lasciare un pensiero per le vittime della strage di Viareggio ed è verosimile che il ladro sia un balordo transitato nei paraggi.
Strage Viareggio, rubato il gilet di una vittima da Casina dei ricordi
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