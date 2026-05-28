Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Strage di Corinaldo, in carcere il dj-gestore della discoteca

ANCONA, 28 MAG - Il dj e "gestore di fatto" della discoteca "Lanterna Azzurra" di Corinaldo (Ancona), Marco Cecchini, è stato trasferito ieri sera nel carcere di Montacuto di Ancona dai carabinieri di Corinaldo. I militari hanno dato esecuzione alla condanna della Cassazione a cinque anni e cinque mesi per omicidio colposo plurimo, lesioni colpose e disastro colposo. Nella discoteca, la notte tra il 7 e l'8 dicembre del 2018, morirono cinque minori e una madre in seguito alla calca provocata dal panico innescato dalla diffusione di uno spray urticante.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
ANCONA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...