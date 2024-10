Strage Altavilla: in foto Ris gli utensili usati per torture

PALERMO, 22 OTT - Il prossimo 13 novembre, davanti al gip di Termini Imerese, si conoscerà l'esito della perizia psichiatrica disposta su Giovanni Barreca, l'uomo accusato di avere ucciso, insieme alla figlia di 17 anni e a una coppia di amici, Massimo Carandente e Sabrina Fina, ad Altavilla Milicia, la moglie Antonella Salamone e i due figli Kevin e Emanuel di 16 e 5 anni al culmine di un folle rito che avrebbe dovuto liberare la famiglia da una presunta possessione del demonio. La perizia è stata chiesta dalla Procura e dall'avvocato di Barreca, Giovanni Barracato. Una settimana prima, il 7 novembre, il gip Nicola Aiello, che processa la ragazza, potrebbe disporre una perizia psichiatrica sulla giovane indagata. Nei giorni scorsi i carabinieri del Ris sono tornati nella villetta in cui si è consumata la strage per eseguire nuovi rilievi. Le foto, scattate dai militari, mostrano gli utensili del camino e le padelle usate per torturare le vittime. Nelle immagini anche le scritte religiose sui muri fatte dalla figlia minorenne. "Le iscrizioni le ho fatte io - ha riferito la ragazza agli inquirenti -Massimo e Sabrina lo avevano detto a mio padre e mio padre lo ha detto a me, questo è avvenuto prima che accadesse tutto. Avevano detto che sarebbe stato importante leggerle".