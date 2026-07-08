BOLZANO, 08 LUG - Poco più di 7 ore per raggiungere Roma Termini dalla stazione di Bolzano. Tragitto che solitamente, con l'alta velocità e un treno diretto, impiega in media 4 ore e 50. Oggi, per chi è partito alle 7:45 con il Freccia 8507 dal capoluogo altoatesino verso la capitale i disagi erano comunque limitati, rispetto a quelli registrati lunedì. Un'odissea per molti viaggiatori che nel terzo giorno di interruzioni al traffico ferroviario dovuti ai lavori sul nodo di Firenze sono stati costretti a scendere a Firenze Santa Maria Novella, attendere un bus sostitutivo, per poi raggiungere Firenze Campo di Marte e salire sul treno diretto a Roma Termini. Nessun problema a Firenze dove ad attendere i passeggeri al binario di arrivo c'era già il personale di Trenitalia e i volontari della Protezione civile. Da lì il trasferimento in una sala d'attesa dove è stata distribuita acqua e qualche snack, dopodiché - sempre accompagnato dal personale di Trenitalia - il gruppo è stato trasferito fino alle navette sostitutive. In circa venti minuti i bus, scortati dalla Polizia locale, hanno attraversato la città arrivando a Firenze Campo di Marte. Senza ritardi o problemi tecnici alla linea, i viaggiatori saliti a bordo della Freccia delle 13:10 e sono arrivati a Roma Termini poco prima delle 15, praticamente in orario.
Stop treni Firenze, da Bolzano a Roma con navetta e scorta
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