Steinmeier in Guatemala, prima visita di un presidente tedesco dopo 39 anni

CITTÀ DEL GUATEMALA, 17 MAR - Frank-Walter Steinmeier è arrivato in Guatemala per una visita ufficiale di due giorni, la prima di presidente tedesco nel Paese centramericano da ben trentanove anni. Al Palazzo Nazionale della Cultura è stato accolto con onori militari dal suo omologo Bernardo Arévalo de León, che ha dichiarato sui propri canali ufficiali: "È un onore ricevere il presidente della Repubblica federale di Germania. Benvenuto in Guatemala". L'incontro mira a rafforzare il dialogo politico e la cooperazione economica tra le due nazioni, esplorando nuove opportunità commerciali e di investimento. L'agenda prevede anche colloqui su temi regionali, come la tutela dell'ambiente e il consolidamento dello Stato di diritto. Prima di ripartire alla volta del Messico, il mandatario visiterà la Selva Maya e il sito archeologico di Tikal. Il viaggio in Guatemala segue la tappa a Panama, dove Steinmeier ha incontrato il presidente José Raúl Mulino definendo il Paese un "alleato affidabile", ribadendo l'importanza di rafforzare i legami internazionali in un contesto globale dove l'ordine basato sulle regole affronta sfide costanti.