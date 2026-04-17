Stefania Craxi: 'FI sostenga a ogni livello iniziativa seconde generazioni'

MILANO, 17 APR - "Milano ha sempre aperto le sue porte a chi arrivava con l'intento di impegnarsi per cambiare il proprio destino: per questo sostengo con convinzione la manifestazione pacifica 'Con coraggio', organizzata dal giovane forzista Amir Atrous per raccontare il valore e il contributo delle seconde generazioni". Lo spiega in una nota la capogruppo al Senato di Forza Italia Stefania Craxi, in merito alla manifestazione promossa per domani all'Arco della Pace. "Una realtà concreta, fatta di persone che ogni giorno studiano, lavorano e partecipano alla crescita della nostra comunità. Forza Italia, a ogni livello, deve garantire il suo sostegno a questa iniziativa - prosegue - . Milano è una città dalla solida tradizione riformista, aperta e accogliente verso chi si rimbocca le maniche e contribuisce allo sviluppo economico e sociale. Non è una città che si chiude o che respinge, ma una città che riconosce il merito e valorizza chi è capace di sognare in grande". "Questo non è il tempo degli ignavi: è il tempo del coraggio. È così che la politica torna a guidare, invece di limitarsi a rincorrere, ed è così che si costruisce un futuro più solido e più giusto per tutti", conclude.