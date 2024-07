Stati Uniti, Joe Biden si ritira dalla corsa alla Casa Bianca

Nessun motivo di salute avrebbe giocato un ruolo nella decisione di Joe Biden di ritirarsi. Lo afferma un funzionario della Casa Bianca, smentendo così la dichiarazione che lo stesso presidente aveva fatto nelle ultime settimane affermando che solo un motivo di salute lo avrebbe spinto ad abbandonare.

Nel frattempo si registra il boom di donazioni per i democratici dopo l’annunncio di Biden, che comunque finirà il suo mandato.

I sostenitori di Biden fuori dalla Casa Bianca

Decine di manifestanti si sono radunate davanti la Casa Bianca. «Grazie Joe», il messaggio rivolto al presidente che ieri ha fatto il suo endorsement per Kamala Harris. La 59enne ha lanciato la sua campagna, riuscendo gia a raccogliere la cifra record di 46,7 milioni di dollari.

Il New York Times definisce «coraggiosa» la scelta di Biden e invita i democratici a «cogliere l'occasione». La Casa Bianca precisa che il presidente concluderà il suo mandato. In settimana il discorso alla nazione.

Si attende la prima dichiarazione di Kamala Harris

La vice presidente Usa, Kamala Harris, farà nelle prossime ore la prima apparizione pubblica da quando Biden ha annunciato il ritiro dalla corsa per la Casa Bianca. L’appuntamento è un evento sul South Lawn della Casa Bianca con le squadre sportive di tutto il Paese che quest’anno hanno vinto i campionati NCAA (National Collegiate Athletic Association, organizzazione sportiva delle università).

Kamala Harris

Le dichiarazioni di Harris sono in programma intorno alle 17.30 ora italiana. È previsto inoltre che questa settimana Harris incontri Benjamin Netanyahu durante la visita del premier israeliano a Washington.

Le dichiarazioni di Trump

Donald Trump

Donald Trump attacca. Non usa mezzi termini e commenta con parole pesanti la mossa di Biden: «sarà ricordato come il peggior presidente nella storia del nostro Paese» e la sua vice Kamala Harris «sarà ancora più facile da battere».

Trump sostiene inoltre che il partito repubblicano dovrebbe essere rimborsato delle spese sostenute finora nella campagna elettorale perché «ora» con il ritiro di Biden «dobbiamo ricominciare da capo».

La posizione di Barack Obama

Barack Obama si è posizionato come un anziano statistica imparziale al di sopra delle macchinazioni di partito. E per questo non va letto troppo nel suo mancato appoggio a Kamala Harris. Lo affermano fonti vicini all'ex presidente con il New York Times, secondo le quali Obama non aveva in mente un candidato alternativo quando ha deciso di non appoggiare subito Harris. L'ex presidente inoltre è stato neutrale anche nelle primarie democratiche del 2020. Obama ha poi voluto dedicare la giornata a Joe Biden, un uomo profondamente orgoglioso che non gli ha mai del tutto perdonato di aver appoggiato rapidamente Hillary Clinton nel 2016 e gli ha consigliato di non candidarsi nel 2020.

Le prossime scadenze

Innanzitutto c'è la scadenza del 7 agosto, ovvero la deadline dell'Ohio per la registrazione dei candidati. A giugno il governatore dello Stato, Mike DeWine, ha firmato una legge che sposta la scadenza a settembre ma, poiché il provvedimento di fatto entrerà in vigore proprio quel mese e non prima, i democratici vogliono accelerare il processo. In secondo luogo da qui al 19 agosto Biden dovrebbe assicurarsi il sostegno di tutto il partito, così da poter essere in grado di proporre ai 3.894 delegati riuniti a Chicago di votare per lei. A quel punto si porrebbe solo il problema di scegliere il suo vice, sempre alla kermesse.

La decisione presa nelle ultime ore

Joe Biden – secondo Sky News citando Reuters che fa riferimento a fonti informate -fino a sabato era ancora determinato a continuare la corsa per la Casa Bianca, la decisione del presidente è stata comunicata solo domenica ai vertici del suo staff. La stessa fonte ha affermato che Biden ha detto che si sarebbe dimesso al personale senior del suo staff solo alle 13:45 di domenica ora locale (le 19:45 in Italia). «L’ultimo messaggio di sabato diceva di procedere a tutta velocità», ha detto la fonte a Reuters. «Verso le 13.45 di domenica il presidente ha detto che aveva cambiato idea».

Joe Biden - riporta la Cnn - ha iniziato a scrivere la storica lettera del ritiro sabato sera. Il presidente, in isolamento nella casa al mare in Delaware per via del Covid, era circondato solo dalla First Lady Jill e i consiglieri più stretti.