MILANO, 13 GIU - Alberto Stasi ha lasciato il carcere di Bollate da un ingresso secondario tra le 10 e le 11 di questa mattina, dopo il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'affidamento in prova ai servizi sociali. Il 41enne condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi ha così eluso giornalisti e troupe televisive che per ore hanno atteso davanti all'ingresso principale dell'istituto penitenziario.
Stasi esce dal carcere da un ingresso secondario ed evita giornalisti e tv
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiMILANO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...