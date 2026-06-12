LONDRA, 12 GIU - Il premier britannico Keir Starmer ha riunito a Downing Street il neo ministro della Difesa, Dan Jarvis, e il capo di stato maggiore, il generale Richard Knighton, dopo le dimissioni shock ai vertici del dicastero, a partire dall'ex titolare John Healey, seguito dal numero due e responsabile per le forze armate Al Carns, con l'accusa rivolta al primo ministro laburista di non aver dato le risorse necessarie per la sicurezza del Regno Unito e per il suo ruolo a livello internazionale. Il tentativo di Starmer è quello di mostrare unità in un momento di massima crisi per la sua leadership e il governo, mentre lavora a un mini rimpasto per rimpiazzare anche il ruolo di viceministro dell'Interno, responsabile per la sicurezza, occupato in precedenza da Jarvis. Si temono comunque altre dimissioni, ancor di più alla luce dell'incertezza sui finanziamenti per le forze armate. Il ministro del Commercio Peter Kyle ha dichiarato a Bbc Radio che l'atteso piano di investimenti per la difesa non è ancora "del tutto definito" e sarà presentato poco prima del prossimo vertice Nato. Resta il nodo delle risorse, che sir Keir ieri ha promesso di aumentare ma in modo responsabile, senza incidere sul debito pubblico.
Starmer riunisce i vertici della Difesa e lavora a mini rimpasto
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