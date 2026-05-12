Starmer non molla, 'voglio continuare a governare'

LONDRA, 12 MAG - Keir Starmer non intende arrendersi alla rivolta interna che monta nel Labour contro la sua leadership dopo la disfatta elettorale alle amministrative del 7 maggio. Lo ha ribadito in una dichiarazione diffusa a margine della riunione del martedì del consiglio dei ministri, dopo che alcuni membri del suo stesso governo si sono uniti a sollecitargli la richiesta di un calendario verso le dimissioni. "Intendo continuare a governare", ha insistito il premier laburista britannico, aggrappandosi al "mandato" popolare ricevuto alle politiche del 2024.