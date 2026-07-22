CITTÀ DEL VATICANO, 22 LUG - Oggi ha avuto luogo l'ordinazione episcopale del rev. Giuseppe Chang Yanfeng, che il Papa, in data 15 giugno 2026, ha nominato vescovo di Chifeng (Provincia della Mongolia Interna, Cina), avendone approvata la candidatura nel quadro dell'Accordo Provvisorio tra la Santa Sede e la Repubblica Popolare Cinese. Lo riferisce il Bollettino della Sala Stampa vaticana.
S.Sede-Cina: ordinato il vescovo di Chifeng
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