Spray al peperoncino in scuola di Arezzo, 10 intossicati lievi

AREZZO, 26 MAG - Dieci persone lievemente intossicate e soccorse dal 118 ad Arezzo. E' accaduto stamani all'istituto superiore Buonarroti Fossombroni di Arezzo che già una settimana fa è stato teatro di un episodio simile. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri, più due ambulanze. Gli equipaggi del soccorso sanitario hanno provveduto a prestare soccorso agli intossicati. Stando a quanto emerge la bomboletta, ritrovata in un aeratore, sarebbe stata spruzzata e poi abbandonata. L'autore sarebbe stato individuato. Da prime valutazioni potrebbe trattarsi di un gesto di emulazione dopo il caso della scorsa settimana ma gli accertamenti sono in pieno corso. "La scuola è vittima, interverremo con provvedimenti seri per tutelare le istituzioni, il nostro personale e i ragazzi - ha detto Clara Tortorelli dirigente scolastico dell'istituto - La scuola interverrà in modo netto e deciso come abbiamo già fatto rispetto all'altro episodio. Si tratta di un reato perché si configura anche l'interruzione di pubblico servizio", ossia l'interruzione delle lezioni scolastiche. Il prefetto di Arezzo, Clemente Di Nuzzo, ha convocato per domani, 27 maggio, una riunione per esaminare la vicenda e anche quelle simili di altri casi segnalati in altri istituti scolastici ma senza conseguenze.