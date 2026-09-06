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Spd, 'risultato in Sassonia Anhalt è un segnale per Berlino'

BERLINO, 06 SET - Il co-leader dell'Spd e ministro delle Finanze Lars Klingbeil ha confermato alla Zdf che il risultato delle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt è un "segnale per Berlino", ovvero per il governo nazionale guidato dal cancelliere Friedrich Merz. Il risultato sarebbe un motivo per riflettere sulla politica del governo federale. "E state certi che lo faremo", ha aggiunto.

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