Sparatoria a nord di Tel Aviv, un morto e 4 feriti. Polizia, 'terrorismo'

TEL AVIV, 07 GIU - Sparatorie attualmente in corso a Sharon, nel nord di Tel Aviv , hanno provocato un morto e 4 feriti. La polizia ha dichiarato a Channel 12 di "sospettare che si tratti di terrorismo". Due i sospettati: uno di loro è stato neutralizzato, mentre l'altro sembra essere fuggito a bordo di un'auto. Intanto è scattato l'allarme a Tzur Yitzhak per il timore di un'infiltrazione terroristica.