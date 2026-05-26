Spara e ferisce un passante, in casa trovati un fucile da sub e un machete

BERGAMO, 26 MAG - A casa dell'uomo arrestato per aver colpito con una fiocina un passante ieri a Carvico, in provincia di Bergamo i carabinieri hanno trovato e sequestrato 11 coltelli di varie dimensioni, un machete e un fucile subacqueo, ritenuto compatibile con quello utilizzato nel corso dell'aggressione. Sequestrata anche la Fiat Punto che sarebbe stata utilizzata per raggiungere il luogo dell'aggressione e dalla quale il 59enne, con il finestrino abbassato, avrebbe sparato la freccia. La moglie del ferito ha riconosciuto il 59enne come l'autore dell'agguato al marito avvenuto nel parcheggio di un supermercato. La vittima è rimasta ferita non gravemente al petto e trasportata in ospedale. I carabinieri non hanno al momento chiarito il movente dell'aggressione.