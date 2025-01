Spagna: re Magi in anticipo per evitare maltempo e pioggia

MADRID, 04 GEN - Le 'Cabalgadas de los Reyes Magos', le tradizionali parate spettacolari con carri allegorici che si celebrano in Spagna il 5 gennaio, alla vigilia dell'Epifania, un momento di grande emozione per i bambini, ai quali i Re Magi regalano dolci e caramelle o piccoli doni, sono state anticipate a oggi in varie città della penisola a causa dell'impatto di un temporale, che secondo l'Agenzia meteorologica statale (Amet) si abbatterà domani sul Paese, con rischio del 100% di piogge e forti venti. In particolare Amet prevede che le forti precipitazioni interesseranno domenica soprattutto il sud della penisola iberica, dove le amministrazioni comunali hanno anticipato ad oggi l'arrivo dei Re Magi sulle spettacolari carrozze, accompagnati da musiche, balli e dalla distribuzione di dolciumi. Fra le città che hanno anticipato a questo pomeriggio le sfilate, Cadice, Jerez de la Frontera. Puerto di Santa Maria, Cordoba, Jaen, Huelva, Malaga, Marbella, Nerja o Siviglia, tutte in Andalusia, al sud della penisola. Ma le loro maestà d'Oriente arriveranno questo pomeriggio, con un giorno di anticipo sul previsto, anche nel comune di San Sebastian de los Reyes, in provincia di Madrid, o in quello di La Coruna, nella regione nordoccidentale della Galizia, e a Badajoz, in Estremadura. Quello che non cambia è la consegna dei doni da parte dei Re Magi, che avverrà come sempre nella notte fra il 5 e il 6 gennaio, perché i più piccini possano ritrovarli al risveglio la mattina dell'Epifania.