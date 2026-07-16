NEW YORK, 16 LUG - SpaceX cancella il nuovo test in volo di Starship, il veicolo di SpaceX progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. Il lancio era previsto alle 00.45 italiane a sarebbe stato il 13mo. Il volo avrebbe dovuto essere il primo da quando SpaceX si è quotata a Wall Street.
SpaceX cancella il nuovo test di volo di Starship di Musk
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiNEW YORK
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...